15:31
+28
USD 67.63
EUR 73.85
RUB 1.17
Общество

Пятилетнюю программу борьбы с туберкулезом написали в Кыргызстане

Программа «Туберкулез-5» на 2017–2021 годы вынесена на общественное обсуждение на сайте правительства.

По данным Минздрава, показатель заболеваемости туберкулезом в 2015 году снижен до 98,2 на 100 тысяч населения (в 2001-м он составлял 167,8 на 100 тысяч). Показатель смертности снижен с 27,0 на 100 тысяч населения в 2001-м до 6,3 в 2015-м.

«Однако наряду с достижениями есть и проблемы, связанные с качеством оказания противотуберкулезной помощи, ростом числа больных с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза, недостаточное финансирование со стороны государства», — признают в ведомстве.

Основная цель новой программы — дальнейшее снижение показателей заболеваемости и смертности от ТБ, а также лекарственно-устойчивой формы туберкулеза в КР.

Документ позволит за счет внедрения новых методов диагностики, схем лечения и новых противотуберкулезных препаратов улучшить качество диагностики и лечения; улучшить доступ к качественным и безопасным услугам населению; усовершенствовать учет и отчетность по туберкулезу и внедрить электронный регистр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51317/
просмотров: 40
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав прокомментировал обращение сотрудников Национального центра онкологии
Жители Узгенского района, где сошел оползень, находятся в состоянии шока
С 2003 года Глобальный фонд выделил Кыргызстану $125 миллионов
Рост бруцеллеза наблюдается в Бишкеке
Ремонт в Национальном госпитале Кыргызстана планируют завершить в июне 2017 года
Восемь таш-кумырцев отравились грибами, трое детей в реанимации
Положение о лицензировании частной медицины утвердили в Кыргызстане
Запретить клинические испытания на детях и беременных предлагает Минздрав
В Нацгоспитале Бишкека о возбужденном на них уголовном деле узнали из новостей
В парламенте предлагают прописать ответственность за отказ от прививок
Популярные новости
Эдиль Байсалов намерен подать в&nbsp;суд на&nbsp;Elektromed Elektronik Эдиль Байсалов намерен подать в суд на Elektromed Elektronik
МИД.kg: кто нарушил закон о&nbsp;дипломатической службе? МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
В&nbsp;Караколе уничтожена кленовая аллея В Караколе уничтожена кленовая аллея
Ивар Дале: Рассказы таксистов о&nbsp;политике&nbsp;&mdash; забавная особенность Кыргызстана Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана
Бизнес
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы
Омурбек Бабанов: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых важных дней в&nbsp;истории нашей страны Омурбек Бабанов: 9 Мая — один из самых важных дней в истории нашей страны
Темир Сариев почтил память героев войны у&nbsp;памятника Дуйшенкулу Шопокову Темир Сариев почтил память героев войны у памятника Дуйшенкулу Шопокову
Открылось первое круглосуточное банковское отделение в&nbsp;Бишкеке Открылось первое круглосуточное банковское отделение в Бишкеке