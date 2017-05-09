Пятилетнюю программу борьбы с туберкулезом написали в Кыргызстане

Программа «Туберкулез-5» на 2017–2021 годы вынесена на общественное обсуждение на сайте правительства.
По данным Минздрава, показатель заболеваемости туберкулезом в 2015 году снижен до 98,2 на 100 тысяч населения (в 2001-м он составлял 167,8 на 100 тысяч). Показатель смертности снижен с 27,0 на 100 тысяч населения в 2001-м до 6,3 в 2015-м.
«Однако наряду с достижениями есть и проблемы, связанные с качеством оказания противотуберкулезной помощи, ростом числа больных с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза, недостаточное финансирование со стороны государства», — признают в ведомстве.
Основная цель новой программы — дальнейшее снижение показателей заболеваемости и смертности от ТБ, а также лекарственно-устойчивой формы туберкулеза в КР.