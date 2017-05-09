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Общество

Алмазбек Атамбаев: Фашизм побежден усилиями многих народов мира

Фашизм побежден благодаря совместным усилиям многих народов мира. Благодаря действиям антигитлеровской коалиции, в которую вошли 58 стран мира. Об этом сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня в Бишкеке на митинге-реквиеме, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, победу удалось добыть, конечно же, «благодаря мужеству и героизму народов 15 республик Советского Союза, их сплоченности и воинскому братству».

«С началом вероломного нападения вражеских полчищ на Советский Союз Кыргызстан не остался в стороне. С первых дней войны лозунг «Все для фронта, все для Победы!» — стал неотъемлемой частью жизни нашего народа. Наша республика снабжала фронт боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом, а оборонную промышленность — важнейшим стратегическим сырьем. Офицерские кадры готовило Фрунзенское пехотное училище.

Уроженцы Кыргызстана составили костяк 316-й стрелковой дивизии, которая за проявленное мужество и героизм в боях под Москвой была преобразована в 8-ю Гвардейскую стрелковую дивизию имени Ивана Панфилова», — сказал Алмазбек Атамбаев.

За стойкость, мужество, героизм и отвагу, проявленные в боях против захватчиков, свыше 150 тысяч бойцов и командиров из Кыргызстана награждены орденами и медалями, 74-м было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, а 22 наших земляка стали полными кавалерами ордена Славы.

Глава Кыргызстана добавил, что в годы Великой Отечественной почти каждый взрослый мужчина-кыргызстанец был призван на фронт.

«Больше трети из них не вернулись с войны, защищая русские города и деревни, освобождая захваченные фашистами территории России, Украины и Беларуси, они остались навсегда лежать на полях войны», — отметил Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51316/
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