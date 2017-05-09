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Общество

Депутаты расписали полномочия Дисциплинарной комиссии при Совете судей

Депутаты намерены регламентировать работу Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан в целях приведения в соответствие с новыми нормами после принятия на референдуме 11 декабря 2016 года поправок в Конституцию.

Статьей 95 Конституции обозначено, что вопросами привлечения к ответственности за нарушение требований безупречности судей местных судов будет заниматься Дисциплинарная комиссия при Совете судей.

Законопроектом предлагается:

— предусмотреть порядок формирования и определить состав комиссии;

— определить основные полномочия комиссии и способы их реализации;

— предусмотреть порядок работы комиссии: проведение первого заседания, избрание председателя, заместителя председателя и установление их полномочий;

— определить субъекты, обладающие правом на обращение в комиссию, и дальнейшие мероприятия по рассмотрению данного обращения и принятия по нему решения;

— отразить вопросы, связанные со сроками привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, с исполнением и обжалованием решений комиссии и снятием дисциплинарного взыскания с судьи.

Если закон примут, то потребуется дополнительное финансирование из государственного бюджета.

Предполагается, что членам комиссии, не занимающим государственные должности, будет выплачиваться ежемесячное материальное вознаграждение, а тем, которые будут прибывать из регионов, выплачиваться командировочные.

И в целом организационное, материальное, техническое и методическое обеспечение деятельности Комиссии будет финансироваться из средств республиканского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51306/
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