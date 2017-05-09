За 20-летний стаж учителям предлагают сделать надбавку к пенсии

Поправки в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании» вынесены на общественное обсуждение.

По словам инициатора документа, депутата парламента Евгении Строковой, подготовлены они в целях социальной защиты пенсионеров, работавших в трудоспособном возрасте учителями общеобразовательных школ.

Законопроектом предусматривается установить надбавку к пенсиям тем, кто проработал учителями: от 20 до 25 лет — в однократном размере от назначенной пенсии; 25 и более лет — в полуторакратном размере от назначенной пенсии.

Работа учителя — это труд, связанный с высокой концентрацией и постоянным нервным напряжением. Кроме того, работа имеет большую психологическую нагрузку, связанную с ответственностью перед государством, обществом за обучение и воспитание детей — будущего Кыргызстана. Евгения Строкова

«При этом размер зарплаты, с которой отчисляются страховые взносы для исчисления размера будущей пенсии, достаточно невысокий, что приводит к начислению пенсии также в небольшом размере», — говорится в справке-обосновании.

Надбавки, по словам инициатора законопроекта, помогут обеспечить достойную старость людям столь важной профессии, повысить престиж профессии «учитель», привлечь молодых специалистов в школу, что в свою очередь улучшит качество образования.

На сегодня средний размер пенсии по республике составляет 5 тысяч 173 сома. В среднем учитель, проработавший в школе от 20 до 25 лет, будет иметь пенсию 10 тысяч 346 сомов, свыше 25 лет — 12 тысяч 933 сома.

При этом предлагается данную надбавку устанавливать только для лиц пенсионного возраста, не работающих и не получающих зарплату.

Если закон примут, то в силу он вступит с 1 января 2019 года. На его реализацию из республиканского бюджета для Социального фонда дополнительно потребуется 1 миллиард 140 миллионов сомов.