В центре Бишкека в День Победы вводится ограничение для движения транспорта

В центре Бишкека завтра, в День Победы, вводится ограничение для движения транспорта. Об этом сообщает Главное управление патрульной милиции.

Уточняется, что 9 Мая на центральных улицах Бишкека будет временное ограничение движения для автотранспорта в связи с проведением 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ограничения движения вводятся на улице Масалиева — от улицы Айтматова до проспекта Байтик баатыра, по проспекту Байтик баатыра и по улице Абдрахманова — от улицы Масалиева до улицы Фрунзе, по улице Фрунзе — от улицы Абдрахманова до улицы Ибримова, по улицам Шопокова и Ибраимова — от проспекта Чуй до улицы Жумабека и по улице Термечикова — от улицы Льва Толстого до улицы Гагарина.

ГУПМ просит горожан и гостей столицы отнестись с пониманием к вводимым мерам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.