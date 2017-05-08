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Общество

Ветеранам Великой Отечественной войны выданы единовременные пособия — 15 тысяч
В Кыргызстане ветеранам Великой Отечественной войны выданы единовременные пособия — по 15 тысяч сомов. Ежегодно из бюджета страны к 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны выдается эта помощь.
В 2017 году на счет районных/городских управлений социального развития перечислено 42,9 миллиона сомов.

На сегодняшний день в Кыргызстане проживает 640 ветеранов ВОВ. Из них инвалидов Великой Отечественной - 173 человека, участников ВОВ – 415 человек, несовершеннолетних узников концлагерей – 25 и 27 блокадников Ленинграда.

С 2010 года ветераны ВОВ получают ежемесячную денежную компенсацию взамен льгот в размере 7 тысяч сомов. Ветераны ВОВ также ежемесячно получают пожизненную стипендию президента Кыргызстана в размере 10 тысяч сомов. Средний размер пенсий ветеранов ВОВ в КР составляет около семи тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51291/
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