Сапар Исаков: Государство принимает необходимые меры по поддержке ветеранов

Руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков сегодня навестил ветеранов Великой Отечественной войны Муктара Нургазиева и Базарбая Холматова, проживающих в Ошской области. Чиновник от имени главы государства вручил им материальную помощь.

Сапар Исаков поздравил фронтовиков с Днем Победы, отметив, что многих ветеранов, к сожалению, уже нет в живых, и каждый из ныне живущих заслуживает особого внимания и уважения.

Участники Великой Отечественной войны Муктар Нургазиев и Базарбай Холматов поблагодарили Алмазбека Атамбаева за оказанное внимание и поддержку.