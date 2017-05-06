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Общество

На заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и ее заместителем

Сегодня на заседании ЦИК ее председатель Нуржан Шайлдабекова спросила, почему Атыр Абдрахматова тянет с проектом-рекомендацией поправок в Закон «О выборах президента».

«Ваша группа еще четыре месяца назад должна была направить свои предложения. Где они?» — спросила Нуржан Шайлдабекова.

Однако зампредседателя Атыр Абдрахматова попросила главу ЦИК не вводить людей в заблуждение, поскольку пакет документов был направлен еще месяц назад, и по какой причине Нуржан Шайлдабекова до сих пор не дала свое резюме по инициативам рабочей группы, Атыр Абдрахматова не знает.

Шайлдабекова попросила выключить своему заместителю микрофон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51278/
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