Афиша на неделю: 8–14 мая

5–8 мая. Выставка-ярмарка комнатных цветов и растений «Цветочный калейдоскоп»

Предстоят развернутые и интересные мастер-классы по уходу за растениями, праздничная лотерея, подарки, а главное — выращенные с любовью, ухоженные, пестрящие всей палитрой красок комнатные цветы и растения из лучших коллекций цветоводов Бишкека.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00–18.00.

4–15 мая. Выставка рисунков «Европейский союз глазами детей»

Выставка станет завершением конкурса детских рисунков. Со всей страны прислано более 300 работ, из которых на выставке представят около 170. Участвовать в конкурсе могли ученики всех школ Кыргызстана в возрасте от 7 до 16 лет.

Выставочный зал Союза художников КР в Дубовом парке.

8 мая. Кинопоказы «Список Шиндлера» и «Великий диктатор»

Каждый понедельник проходят кинопоказы в уютной, непринужденной атмосфере на большом LED-экране.

Концерт-холл «Тунгуч», 17.00 и 20.00.

8 мая. Концерт, посвященный Дню Победы

Песни о войне исполнят артисты театра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 15.00.

8 мая. Концерт Аксая Мукамбет уулу «Ты моя мелодия»

В программе лучшее из репертуара Муслима Магомаева и песни военных лет. Гости концерта: танцевальная группа «Береке», трио «Музаман», Замира Мавлянова, Нурайым Азыкбаева.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

9 мая. Празднование Дня Победы

В 10.00 на площади Победы пройдет митинг-реквием, там же состоится акция «Вальс Победы», в 10.00 начнется шествие «Бессмертного полка».

Подробная программа появится на новостной ленте 8 мая.

9 мая. Концерт Айпери Кулбаевой «Картайбачы апаке»

Айпери Кулбаева — автор песен, дипломант Государственной молодежной премии КР имени Чингиза Айтматова, обладательница Гран-при республиканского фестиваля «Ырга айланган омур».

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

10 мая. Вечер сальсы

Встречи рассчитаны на всех — вне зависимости от умения и желания танцевать.

Бар@191, 20.00.

11 мая. Мастер-класс «Готовим быстро, вкусно, полезно»

Вы узнаете о принципах быстрого и полезного питания, о том, как с удовольствием и бережно менять себя и свое тело, разовьете привычки и образ мышления энергичных и получающих удовольствие от жизни людей. Проведет встречу сертифицированный специалист по интегративному питанию и трансформации Жамиля Иманкулова.

Ololohaus, 18.30.

11 мая. Кинопремьеры

«Эл Укпасын» (комедия). 27-летний Дастан, который учится и работает в Корее, по просьбе родителей срочно прилетает домой на месяц. 24-летняя Жамиля, имеющая черный пояс по таэквондо, усердно готовится к очень важному турниру. У них нет ничего общего, но когда они были детьми, родители, согласно обычаю, условились их женить. Подробнее

«Прочь» (ужасы, детектив). Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь.

«Меч короля Артура» (фэнтези, боевик, драма, приключения). Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не интересуется. Так он живет до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром.

«Доспехи бога: В поисках сокровищ» (боевик, комедия, приключения). На этот раз профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат.

12–14 мая. Выставка Wedding Event Expo 2017

Вы узнаете все о свадебной и ивент-индустрии. Специалисты удивят гостей новинками.

Кыргызский государственный институт физической культуры и спорта, 11.00–19.00.

12 мая-10 июня. Персональная выставка Халиды Шимовой

Художница представила более 40 полотен, выполненных в технике масляной живописи и тушью, акрилом на шелке. Ее манера оригинальна, что делает ее творчество заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы.

Художественная галерея «Галерея-М», 10.00–18.00.

12 мая. Отборочный тур всемирного конкурса K-POP

Для зрителей организуют лотерею, главный приз — авиабилеты в Республику Корея и обратно.

Дворец спорта имени Кожомкула, 16.00.

12 мая. Пятничные студенческие встречи

Вас ждут знакомства и теплая атмосфера общения.

Академический центр «Камкордук» (улица Ташкентская, 62), 16.00–18.00.

12 мая. Концерт группы «Непара» (Россия)

Группу «Непара» создали в 2002 году Александр Шоуа и Виктория Талышинская. Через год вышел их дебютный альбом «Другая семья». В 2012 году Александр Шоуа решил начать сольную карьеру, и группа распалась. Однако уже в 2013 году дуэт воссоединился.

Ресторан «Фрунзе», 19.00.

12–13 мая. Форум городов

Это площадка для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами МСУ и предпринимателями, политиками и активными горожанами. Это профессиональные дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентации лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений. Подробнее

Национальная библиотека, 9.30.

13 мая. Юбилейный концерт заслуженной артистки КР Гульнары Тойгонбаевой

Гульнара Тойгонбаева исполнит известные композиции, которые зазвучат по-новому, а также новые песни. По традиции она исполнит мировые хиты. В концерте примут участие Ырыскелди Осмонкулов, Гульнур Сатылганова, Тынай Алыбаев, Мирбек Атабеков, Кайрат Примбердиев и другие звезды.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

14 мая. Финал высшей лиги КВН Кыргызстана

Встретятся команды БГУ, города Кара-Балты, «Своя волна», женская сборная БГУ, а также гости из Алматы — «Томирис».

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.