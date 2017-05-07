Афиша на неделю: 8–14 мая

Предстоят развернутые и интересные мастер-классы по уходу за растениями, праздничная лотерея, подарки, а главное — выращенные с любовью, ухоженные, пестрящие всей палитрой красок комнатные цветы и растения из лучших коллекций цветоводов Бишкека.
Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00–18.00.
Выставка станет завершением конкурса детских рисунков. Со всей страны прислано более 300 работ, из которых на выставке представят около 170. Участвовать в конкурсе могли ученики всех школ Кыргызстана в возрасте от 7 до 16 лет.
Выставочный зал Союза художников КР в Дубовом парке.
Каждый понедельник проходят кинопоказы в уютной, непринужденной атмосфере на большом LED-экране.
Концерт-холл «Тунгуч», 17.00 и 20.00.
Песни о войне исполнят артисты театра.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 15.00.
В программе лучшее из репертуара Муслима Магомаева и песни военных лет. Гости концерта: танцевальная группа «Береке», трио «Музаман», Замира Мавлянова, Нурайым Азыкбаева.
Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.
В 10.00 на площади Победы пройдет митинг-реквием, там же состоится акция «Вальс Победы», в 10.00 начнется шествие «Бессмертного полка».
Подробная программа появится на новостной ленте 8 мая.
Айпери Кулбаева — автор песен, дипломант Государственной молодежной премии КР имени Чингиза Айтматова, обладательница Гран-при республиканского фестиваля «Ырга айланган омур».
Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.
Встречи рассчитаны на всех — вне зависимости от умения и желания танцевать.
Бар@191, 20.00.
Вы узнаете о принципах быстрого и полезного питания, о том, как с удовольствием и бережно менять себя и свое тело, разовьете привычки и образ мышления энергичных и получающих удовольствие от жизни людей. Проведет встречу сертифицированный специалист по интегративному питанию и трансформации Жамиля Иманкулова.
Ololohaus, 18.30.
«Эл Укпасын» (комедия). 27-летний Дастан, который учится и работает в Корее, по просьбе родителей срочно прилетает домой на месяц. 24-летняя Жамиля, имеющая черный пояс по таэквондо, усердно готовится к очень важному турниру. У них нет ничего общего, но когда они были детьми, родители, согласно обычаю, условились их женить. Подробнее
«Прочь» (ужасы, детектив). Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь.
«Меч короля Артура» (фэнтези, боевик, драма, приключения). Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не интересуется. Так он живет до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром.
«Доспехи бога: В поисках сокровищ» (боевик, комедия, приключения). На этот раз профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат.
Вы узнаете все о свадебной и ивент-индустрии. Специалисты удивят гостей новинками.
Кыргызский государственный институт физической культуры и спорта, 11.00–19.00.
Художница представила более 40 полотен, выполненных в технике масляной живописи и тушью, акрилом на шелке. Ее манера оригинальна, что делает ее творчество заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы.
Художественная галерея «Галерея-М», 10.00–18.00.
Для зрителей организуют лотерею, главный приз — авиабилеты в Республику Корея и обратно.
Дворец спорта имени Кожомкула, 16.00.
Вас ждут знакомства и теплая атмосфера общения.
Академический центр «Камкордук» (улица Ташкентская, 62), 16.00–18.00.
Группу «Непара» создали в 2002 году Александр Шоуа и Виктория Талышинская. Через год вышел их дебютный альбом «Другая семья». В 2012 году Александр Шоуа решил начать сольную карьеру, и группа распалась. Однако уже в 2013 году дуэт воссоединился.
Ресторан «Фрунзе», 19.00.
Это площадка для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами МСУ и предпринимателями, политиками и активными горожанами. Это профессиональные дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентации лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений. Подробнее
Национальная библиотека, 9.30.
Гульнара Тойгонбаева исполнит известные композиции, которые зазвучат по-новому, а также новые песни. По традиции она исполнит мировые хиты. В концерте примут участие Ырыскелди Осмонкулов, Гульнур Сатылганова, Тынай Алыбаев, Мирбек Атабеков, Кайрат Примбердиев и другие звезды.
Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.
Встретятся команды БГУ, города Кара-Балты, «Своя волна», женская сборная БГУ, а также гости из Алматы — «Томирис».
Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.