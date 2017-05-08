19:32
+26
USD 67.63
EUR 73.85
RUB 1.17
Общество

Погода в Кыргызстане на 9 мая: местами дожди

В отдельных горных районах Кыргызстана дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду.

В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью +11, днем +26 градусов.

День увеличится до 14 часов 24 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +10, днем до +27 градусов.

В Нарынской области до +1 градуса ночью и +21 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +2, днем до +20 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +8, днем +27 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51271/
просмотров: 21
Версия для печати
Материалы по теме
Погода в Кыргызстане на 8 мая: дожди и грозы
Погода в Кыргызстане на 7 мая: временами дождь
Погода в Кыргызстане на 6 мая: местами дожди
Погода в Кыргызстане на 5 мая: без осадков
Погода в Кыргызстане на 4 мая: днем возможны дожди
Погода в Кыргызстане на 3 мая: дождя не будет
Начат сбор помощи пострадавшим от оползня в Узгенском районе
На месте оползня в селе Аюу местные жители предлагают сделать захоронение
Сооронбай Жээнбеков проверит в Джалал-Абадской области работу по профилактике ЧС
В Узгенском районе для отселенных из опасных зон установили 118 палаток
Популярные новости
Эдиль Байсалов намерен подать в&nbsp;суд на&nbsp;Elektromed Elektronik Эдиль Байсалов намерен подать в суд на Elektromed Elektronik
МИД.kg: кто нарушил закон о&nbsp;дипломатической службе? МИД.kg: кто нарушил закон о дипломатической службе?
В&nbsp;Караколе уничтожена кленовая аллея В Караколе уничтожена кленовая аллея
В&nbsp;паспортных столах Кыргызстана ажиотаж из-за новых ID-карт В паспортных столах Кыргызстана ажиотаж из-за новых ID-карт
Бизнес
Темир Сариев почтил память героев войны у&nbsp;памятника Дуйшенкула Шопокова Темир Сариев почтил память героев войны у памятника Дуйшенкула Шопокова
Открылось первое круглосуточное банковское отделение в&nbsp;Бишкеке Открылось первое круглосуточное банковское отделение в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке открылся ГУМ &laquo;Чынар&raquo; В Бишкеке открылся ГУМ «Чынар»
В&nbsp;Бишкеке презентовали новый смартфон Samsung Galaxy S8 В Бишкеке презентовали новый смартфон Samsung Galaxy S8