Погода в Кыргызстане на 9 мая: местами дожди

В отдельных горных районах Кыргызстана дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду.

В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью +11, днем +26 градусов.

День увеличится до 14 часов 24 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +10, днем до +27 градусов.

В Нарынской области до +1 градуса ночью и +21 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +2, днем до +20 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +8, днем +27 градусов.