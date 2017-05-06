21:24
+17
USD 67.63
EUR 73.85
RUB 1.17
Общество

Погода в Кыргызстане на 7 мая: временами дождь

В Кыргызстане временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, с порывами до 15–20.

В Бишкеке температура воздуха ночью +13, днем +23 градуса.

День увеличится до 14 часов 19 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +10, днем до +27 градусов.

В Нарынской области до +1 градуса ночью и +21 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +2, днем до +20.

В Таласской области ожидается ночью +8, днем +27 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51269/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Погода в Кыргызстане на 6 мая: местами дожди
Погода в Кыргызстане на 5 мая: без осадков
Погода в Кыргызстане на 4 мая: днем возможны дожди
Погода в Кыргызстане на 3 мая: дождя не будет
Погода в Кыргызстане на 2 мая: без осадков
Погода в Кыргызстане на 1 мая: местами дожди
Погода в Кыргызстане на 30 апреля: дожди с грозами
Погода в Кыргызстане на 29 апреля: временами дожди
Погода в Кыргызстане на 28 апреля: опять дожди
Погода в Кыргызстане на 27 апреля: днем временами дожди
Популярные новости
Президент Кыргызстана нашел в&nbsp;Бишкеке новые парки Президент Кыргызстана нашел в Бишкеке новые парки
Кыргызстанцы не&nbsp;будут брать дополнительные справки при получении паспорта Кыргызстанцы не будут брать дополнительные справки при получении паспорта
Эдиль Байсалов намерен подать в&nbsp;суд на&nbsp;Elektromed Elektronik Эдиль Байсалов намерен подать в суд на Elektromed Elektronik
В&nbsp;Караколе уничтожена кленовая аллея В Караколе уничтожена кленовая аллея
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке презентовали новый смартфон Samsung Galaxy S8 В Бишкеке презентовали новый смартфон Samsung Galaxy S8
Лучшие сотрудники мобильного оператора О! отмечены наградами Лучшие сотрудники мобильного оператора О! отмечены наградами
Абоненты О! могут помочь ветеранам ВОВ, отправив SMS или позвонив на&nbsp;номер 1945 Абоненты О! могут помочь ветеранам ВОВ, отправив SMS или позвонив на номер 1945
В&nbsp;&laquo;Кыргызтелекоме&raquo; определили лучших операторов связи В «Кыргызтелекоме» определили лучших операторов связи