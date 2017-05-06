Погода в Кыргызстане на 7 мая: временами дождь

В Кыргызстане временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, с порывами до 15–20.

В Бишкеке температура воздуха ночью +13, днем +23 градуса.

День увеличится до 14 часов 19 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +10, днем до +27 градусов.

В Нарынской области до +1 градуса ночью и +21 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +2, днем до +20.

В Таласской области ожидается ночью +8, днем +27 градусов.