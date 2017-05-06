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Общество

Чиновники пытаются превратить Кыргызстан в региональный центр туризма

«Одна из наших основных задач — превратить страну в один из региональных центров туризма в Центральной Азии», — заявила сегодня на открытии международной туристической выставки-ярмарки Issyk-Kul International Tourism Fair-Exhibition 2017 вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова.

По ее словам, для этого принят ряд мер по привлечению иностранных инвестиций в сферу туризма, проводят маркетинговые мероприятия в виде фестивалей и ярмарок, работу по обеспечению безопасности каждого прибывающего в республику туриста.

Только за 2016 год инвестиции в основной капитал в сфере туризма составили более 15 миллиардов сомов. Оборот розничной торговли в сфере туризма составил более 19 миллиардов сомов. Доходы от приема туристов составили более $400 миллионов.

Чолпон Султанбекова

«Ежегодно приток туристов увеличивается. Так, в 2016 году КР посетили около 4 миллионов туристов», — констатировала она.

Вице-премьер-министр отметила, что международная туристическая выставка-ярмарка — уникальная специализированная площадка, которая объединяет всех участников туристического сектора Кыргызстана.

«Мероприятие призвано содействовать развитию туристической отрасли, установлению деловых связей между туристическим бизнесом различных стран, привлечению значительного количества зарубежных туристов для отдыха и оздоровления, а также развитию двусторонних отношений», — резюмировала чиновница.

Для участия в туристической выставке-ярмарке приглашены представители более 200 отечественных курортов, пансионатов, отелей и туроператоров, включая компании из смежных отраслей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51265/
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