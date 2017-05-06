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Общество

Суд по иску мэра Бишкека к Омурбеку Текебаеву возобновится 11 мая

Суд по иску мэра Бишкека Албека Ибраимова к лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву возобновится 11 мая. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат нардепа Канатбек Азиз.

По его словам, апелляцию принял в производство Бишкекский городской суд. Юристы, представляющие интересы Албека Ибраимова, попросили время на ознакомление с обоснованием стороны ответчика.

Отметим, первая инстанция (Первомайский районный суд) приняла решение в пользу Албека Ибраимова, рассматривая иск мэра Бишкека, обвинившего Омурбека Текебаева в клевете и потребовавшего взыскать с него 1 миллион сомов в качестве компенсации ущерба за ущемленные честь и достоинство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51256/
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