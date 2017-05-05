Погода в Кыргызстане на 6 мая: местами дожди

В Кыргызстане местами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4–9 метров в секунду.

В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью +13, днем +28 градусов.

День увеличится до 14 часов 17 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +10, днем до +29 градусов.

В Нарынской области до +1 градуса ночью и +22 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +1, днем до +19 градусов.

В Таласской области ночью +8, днем +27 градусов.