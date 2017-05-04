В Таджикистане уволили не похудевших милиционеров, еще сто сотрудников правоохранительных органов получили предупреждения от министра МВД Таджикистана Рамазона Рахимзоды и напоминание привести свой вес в норму. Об этом сообщили таджикские СМИ.
Уточняется, что с начала кампании по борьбе с лишним весом только чуть больше десяти человек не смогли похудеть и были уволены из правоохранительных органов. Остальные продолжают сбрасывать лишние килограммы.
Три раза в неделю все сотрудники правоохранительных органов пробегают дистанцию в 5 километров, занимаются другими физическим нагрузками. В начале года глава МВД распорядился привести вес сотрудников милиции в норму в соответствии с международными стандартами соответствия роста и веса.Пресс-служба МВД Таджикистана
Ранее сотрудники милиции получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса, в которой было сказано: «При росте 168-