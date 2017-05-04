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Общество

Кыргызстанец, ранее пытавшийся совершить суицид, скончался

Кыргызстанец, пытавшийся покончить жизнь самоубийством на стройплощадке, скончался спустя пять дней в больнице. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в Посольстве Кыргызстана в Российской Федерации.

По информации ведомства, 28 апреля 22-летний кыргызстанец скончался в результате полученных травм, несовместимых с жизнью.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 23 апреля в местное отделение полиции Санкт-Петербурга поступило сообщение о повешенном человеке. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, где он впал в кому. Причиной попытки суицида мигранта из Кыргызстана оказались бытовые ссоры в семье.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51208/
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