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Общество

ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы

Со Дня Победы в самой страшной и кровавой мировой войне прошло 72 года, но до сих пор 9 Мая встречают не только с радостными улыбками, но и со слезами.

С огромной благодарностью обращаемся к тем, кто участвовал в боях, кто расстался с жизнью, защищая нашу Родину, кто трудился в тылу.

Воины-ветераны, ваши заслуги неоценимы, и мы всей душой желаем вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни! Вас все меньше и меньше, поэтому именно мы должны сохранить и передать детям память о тех страшных годах, о наших прадедах, дедах и отцах. Пусть празднование Дня Победы станет залогом того, что война никогда больше не придет на нашу землю.

Коллектив ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с праздником Великой Победы!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51206/
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