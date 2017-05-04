По законопроекту о выборах президента и депутатов интернет-изданиями в Кыргызстане могут стать странички сайтов знакомств. Такие выводы содержатся в комментарии Общественного объединения «Институт МедиаПолиси».

Отмечается, что поправки, касающиеся определения понятия «Интернет» и «интернет-издание», вносятся в конституционный закон. При этом в законе об информатизации и электронном управлении нет определения понятиям «Интернет», «уникальный посетитель» или «посетитель с уникальным IP-адресом». Следовательно, это нарушает правило системности законодательной деятельности. Включение подобных понятий в конституционный закон о выборах выходит за рамки основного регулирования конституционного закона.

«В предлагаемом определении «интернет-издания» он предполагает наличие исключений из общего регулирования. В нее не входят персональные страницы в социальных сетях и блоги. Это затрудняет толкование и реализацию закона. Например, под категорию «интернет-издания» может попасть анкета на сайте знакомств или тема на интернет-форуме», — отмечают в НПО.

Кроме того, предложенный законопроект не определяет алгоритма определения уникальных пользователей. Пока ни у одного специалиста нет понимания, какими инструментами и с помощью каких механизмов будет подсчитываться уникальная суточная или месячная аудитория. На сегодня сбор статистических данных осуществляется сервисами по посещениям страниц(сайта). Однако они не являются национальными и не могут подчиняться законодательству Кыргызстана.

«Законопроект в предлагаемой редакции не предусматривает формирование или наделение специальными полномочиями уполномоченного государственного органа, который будет осуществлять сбор и анализ данных о числе уникальных пользователей. Учитывая, что поправки, касающиеся регулирования Интернета, вносятся в конституционный закон о выборах, это, по всей видимости, подразумевает, что компетенциями регулирующего и контролирующего органа наделяется ЦИК. Но как ЦИК будет определять, кто открыл страницу в социальной сети — физическое или юридическое лицо?» — говорится в комментарии.

Читайте по теме Freedom House обеспокоена волной исков против СМИ в Кыргызстане

Специалисты подчеркивают, что установить администрирование и модерацию сайта по национальному признаку невозможно. Тем более ЦИК не обладает опытом, навыками и ресурсами, необходимыми для реализации соответствующей функции.

Также законопроектом пытаются регулировать не весь Интернет, а только его сегмент в доменной зоне kg. Однако это порождает неравенство субъектов правоотношений. Так, управляя интернет-изданием из России или Казахстана, можно нарушать конституционный закон в части агитации и информирования.

«Интернет имеет трансграничный характер. Соответственно, законодательство Кыргызстана не имеет возможности установить обязательства для зарубежных интернет-изданий и сервисов по исполнению норм касательно агитации в конституционном законе», — заключают в «Институте МедиаПолиси».