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Общество

Митинг-реквием в Бишкеке в честь освобождения Ленинграда. Фоторепортаж

Митинг-реквием, посвященный годовщине освобождения Ленинграда от блокады, прошел сегодня в парке Победы имени Д.Асанова в Бишкеке.

Посол России в Кыргызстане Андрей Крутько поблагодарил всех участников митинга-реквиема за участие в нем. «Я рад увидеть учеников школ, которые еще не забыли историю. Кыргызстан и Россия — как стратегические партнеры, которые поддерживают друг друга», — добавил дипломат.


Сегодня в Бишкеке проживает 42 человека, переживших блокаду. Из городского бюджета им ежемесячно выделяется по 1 тысяче сомов. Кроме этого город выделяет им средства на проезд до Санкт-Петербурга. Указом президента Кыргызстана они приравнены к участникам Великой Отечественной войны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51192/
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