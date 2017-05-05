«Мои 24». Один день из жизни заслуженной артистки Кыргызстана Галины Кетовой

Галина Кетова сразу призналась: дама она очень деятельная и активная, а потому жалеет, что в стуках не 48 часов. Как проходит рядовой день самой обаятельной и веселой актрисы Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, чудесной мамы троих сорванцов и просто любящей и любимой супруги — в материале ИА «24.kg». Испытано на себе, как говорится.

Кто рано встает, тот завтрак готовит

Галина, вопреки представлениям широкой публики о жизни звезд богемы, начинает свой день не с чашки ароматного кофе в постели и ванны с лепестками роз, а с побудки членов семейства и приготовления завтрака.

Подъем в 6.00, причем ежедневно. Даже если накануне лечь пришлось в два часа ночи. Сама себя Галина, шутя, называет ошалевшей совой.

Фото из личного архива. Галина Кетова с детьми

«Ну сначала, конечно, предпринимаю 35 попыток разбудить мужа. Параллельно собираю детей. У нас трое мальчишек. Давид самый старший. Ему 14 лет, он в седьмом классе, Костику 9 лет, он в третьем. Ну, а самый маленький — Радмирчик, ему год и 9 месяцев, но он уже абсолютно самостоятельный мужчина и ходит в садик», — говорит Галина Кетова.

Учитывайте еще и то, что все мои домочадцы разлетаются в разное время. Так что у меня очень сложная логистика. Галина Кетова

Конечно, у актрисы имеется свой верный железный конь, но вождение авто ее не вдохновляет. «Я не лихачу, естественно. Права получила прошлым летом, но зимой не ездила. Страшно. Видимо, это не мое, и я всяческими способами стараюсь избежать возможности порулить. Тем более что у меня голова всегда забита работой, а дорога требует концентрации, и еще правила эти нужно все время в уме держать, и других водителей понимать, чтобы не создать аварийную ситуацию», — рассказывает собеседница.

Фото из личного архива. Галина Кетова с супругом Владимиром (посередине) в день свадьбы

А вот ее муж Владимир предпочитает четырехцилиндровому другу двухколесный велосипед: практично, экономично и воздух не загрязняет. «Вот у нас и идет противостояние», — смеется Галина.

Просто такая сильная любовь

Раз уж зашел разговор о супруге, то я не могла не задать Галине банальный женский вопрос: как и где она познакомилась с будущим мужем. Оказалось, история очень романтическая.

«У нас каждую среду проходит вечер авторской песни. Это еще один мой проект, который удачно прижился. Так вот, Владимир — поклонник искусства бардов, как выяснилось, и он пришел послушать выступление нашего с ним общего друга, хотя на тот момент я не знала, что Слава Аксенов — и мой, и его приятель», — рассказывает Галина Кетова.

Так вот, в этот день Слава приготовил удивительно красивую песню про любовь. Она и стала отправной точкой наших отношений с Володей. Галина Кетова

«А потом мой будущий супруг стал бывать на таких вечерах каждую среду и в завершение записался ко мне на курсы актерского мастерства. Взял, как говорится, нахрапом», — смущаясь, призналась Галина.

От разговоров про счастливый брак перешли непосредственно к работе. День заслуженной артистки буквально разложен на секунды. Застать ее праздно разгуливающей в фойе театра или болтающей с подругой в буфете, где собираются служители Мельпомены, так же невероятно, как встретить птичку колибри в слякотную и серую погоду.

И снова работа

Окончив развоз домочадцев, Галина прибывает в театр. В 11.00 начинается репетиция. К закрытию сезона труппа побалует поклонников сценического искусства спектаклем по пьесе известного итальянского драматурга Луиджи Пиранделло «В поисках автора». Галина исполняет роль примы театра. Как шутят ее коллеги, играет саму себя.

«Пиранделло — очень сложный драматург, мастер импровизации. Знаете, когда играешь, ты полностью погружаешься в процесс. Очень интересное состояние, я бы сказала, пограничное. И еще один такой нюанс: свой день рождения я опять встречу на сцене», — смеется Галина.

Особенно меня поразило искусство перевоплощаться. Перед тем как выйти на сцену, Галина буквально не выпускала из рук телефон и не отрывалась от компьютера.

Фото из личного архива

«Это в Русском театре я заслуженная актриса, а в «Гала-театре» я сама себе режиссер, художественный руководитель, директор — словом, все. Поэтому до репетиции, как видите, сижу, решаю организационные вопросы», — говорит Галина. И тут же параллельно: «Алло! Да, Аллочка. Ты уже подошла? Будем сегодня танец ставить. Красивый, цыганский», — придерживая плечом телефон и одновременно печатая план постановки, быстро проговаривает в трубку невидимой Аллочке Галина.

— Сложно, наверное, вот так — с места в карьер? Как ты умудряешься переключиться с организационной работы и войти в образ за считанные минуты?

— Конечно, нелегко. Но я уже привыкла. А что делать? — улыбается Галина.

Актриса призналась, что мечтает попробовать себя в мюзикле. «Мне вообще интересен так называемый синтетический театр, как его назвали когда-то. А вообще современный актер должен, конечно, уметь все. И петь, и танцевать. Я же когда пришла в театр, была очень смелая. Мне казалось, что все могу: надо заплакать — заплачу, надо рассмеяться — буду хохотать», — отмечает она.

— А ты довольна своими учениками?

— Да. Нынешняя молодежь более раскрепощенная. У них больше уверенности в себе, и они не боятся казаться смешными. Легко преодолевают трудности. Это хорошо. Творчество не бывает без шишек.

Фото из личного архива. Галина Кетова с учениками

— Ну когда слишком самоуверенный — тоже не в плюс. «Звездная болезнь» начинается…

— С этим недугом мы боремся регулярно. Но слушатели моих курсов, конечно, уверены, что они все звезды. Я такая же в их годы была. Но в мое время не принято было быть выскочками, как бы тогда сказали. Помните, нам учителя все время твердили: «я» — последняя буква в алфавите. Поэтому мне было сложно, я-то рвалась в бой постоянно.

Когда Вселенная дает сигнал

Интенсивный курс в «Гала-театре» подходит к концу. Галина и ее подопечные, а их 20 человек, готовят выступление к 9 Мая. Оно включает в себя стихи, песни и отрывки из произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны.

«Вообще для меня 9 Мая — особенный день. Ребята подошли очень ответственно. Это не только возможность показать себя в таких серьезных амплуа, но и проявить гражданскую позицию. Я пробую себя как режиссер, хотя и специально не училась этому ремеслу, но у меня видение есть», — считает Галина Кетова.

А вообще она мечтает о своем молодежном театре.

«Жизнь диктует свои тренды. Надо выходить за рамки академической сцены. Я очень хочу, чтобы у нас была своя площадка — маленькая, уютная. Чтобы к нам приходили зрители не просто как в театр, а находили у нас то, что не могли найти на других сценах Что-то для себя. Но, к сожалению, пока это неосуществимо. В первую очередь все упирается в финансы. Меценатов в наше время найти — большая проблема. И меня всегда удивляло, почему люди с такой легкостью дают деньги на какие-то странные проекты», — недоумевает актриса.

Фото из личного архива. Галина Кетова во время спектакля

Галина говорит, что родилась под счастливой звездой. Все задуманное ею с легкостью воплощается в жизнь. В недалеком будущем актриса планирует вернуться в джаз. Она и начинала в джаз-банде. «Думаю, со временем эта моя мечта осуществится», — с надеждой в голосе подчеркнула моя визави.

Галина Кетова — актриса драматическая и, как сама признается, обожает играть в постановках по пьесам Антона Чехова.

«Я чеховская героиня. Я вообще классику обожаю. Мечтаю сыграть Булгаковскую Маргариту. Мне очень интересна эпоха, в которой жил и творил Михаил Афанасьевич. Есть в этом что-то бунтарское. Вот вам еще одна моя греза», — говорит она.

Вся в искусстве

В театре Галина проводит в общей сложности 8–9 часов. В перерыве между занятиями в студии, подготовкой авторских вечеров и репетициями ездит за средним сыном. Он ходит в музыкальную школу. В наше время — редкость для мальчика. Весьма необычное хобби.

Фото из личного архива. Галина Кетова с детьми и мужем Владимиром

«Он единственный представитель сильного пола в своем классе. Заниматься музыкой сам захотел, я не заставляла, естественно», — уверяет счастливая мама.

Отрабатывает технику пальцев на гаммах и этюдах Костя прямо в театре, где за кулисами Малой сцены стоит пианино.

А заканчивается мой день всегда одинаково. Вечером мы все собираемся дома, за большим столом. Ужинаем. Я же обожаю готовить, и если у меня есть время, с удовольствием убиваю его у плиты. Галина Кетова

«После ужина я занимаюсь с детьми. Или мы выходим на вечерний променад всем нашим семейством. Это так здорово! А вот вечера у телевизора — это не для меня. У нас его и нет. Стоит как подставка для вазы», — смеясь, признается Галина.

Вот как потрясающая работоспособность и любовь к своему делу помогли Гале Кетовой совместить в себе все три амплуа — талантливой актрисы, заботливой мамы и чуткой жены.