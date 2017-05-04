В Кыргызском музее ИЗО откроется первая после ремонта выставка

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева 16 мая откроется первая после ремонта выставка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в музее.

По их данным, ремонт закончился, сейчас идет работа по организации экспозиций.

16 мая откроется персональная выставка Умита Дикмена «История глазами иллюстратора». Умит Дикмен — современный художник, работающий с передовыми технологиями компьютерной графики. Каждая его картина — это вложение сил и энергии в современное искусство.

Музей ИЗО был закрыт с 19 декабря 2016 года.