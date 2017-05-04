Доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев советует Freedom House отстать от Кыргызстана. Об этом он заявил ИА «24.kg», комментируя заявление международной правозащитной организации.

По его словам, FH следует обратить внимание на другие страны и прекратить своими высказываниями наносить урон репутации Кыргызской Республики.

«В мире насчитывается 190 государств. Нет же, они пристали именно к Кыргызстану. Почему бы президенту Атамбаеву не потребовать защиты своих чести и достоинства в суде? Видимо, просто точка кипения наступила. У нас перестали уважать власть, исчезло понятие сакральности», — сказал Кайрат Осмоналиев.

«Вот поэтому и пошли иски. Я хотел бы напомнить всем этим критиканам, что праздник непослушания прошел. А кто этого не понимает, будет ходить в суд», — заявил член ЦИК КР.

Как будто мы какая-то отсталая африканская страна и не знаем, что такое демократия. В каком диктаторском государстве разве лидер подал бы в суд? Кайрат Осмоналиев

Ранее Генеральная прокуратура подала пятый по счету иск к журналистам сайта Zanoza.kg и иск к руководителю Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой.

Надзорный орган считает, что истцы задели честь и достоинство президента страны Алмазбека Атамбаева, когда освещали работу круглого стола, посвященного теме свободы слова и гражданских прав.

Суд постановил арестовать имущество правозащитника и запретил главному редактору Zanoza.kg Дине Масловой и соучредителю издания Нарыну Айыпу, а также Чолпон Джакуповой покидать территорию страны.

ГП КР требует взыскать с истцов 12 миллионов сомов.