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Общество

В Бишкеке во время шествия «Бессмертного полка» ограничат движение

В Бишкеке 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» будет ограничено движение. Об этом сообщила пресс-служба горкенеша.

По ее данным, движение транспорта будет прекращено с 8.00 до 10.30 на улице Байтика баатыра — от Токомбаева (Южная магистраль) до села Орто-Сай.

С 10.00 до 12.00 ограничение для транспортных средств будет введено на улице Байтика баатыра — от Токомбаева (Южная магистраль) до Фрунзе. Ограничение введут поэтапно, по ходу движения колонны.

Парковка для участников шествия отведена возле кафе «Корчма» на Южной магистрали.

Напомним, марш начнется в 9.00. Участники пройдут от Южных ворот по улице Байтика баатыра до площади Победы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51181/
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