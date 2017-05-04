Чиновники опровергают срыв поставок в Кыргызстан инъекционного морфина

В 2017 году импорт морфина составил всего 5,34 процента. В 2015–2016 годы ввоз составил примерно 31 процент от утвержденной квоты. Об этом сообщает Департамент лекарственного обеспечения.

По его данным, за прошедший период дефицита в наркотических средствах республика не испытывала. В 2017 году импорт зафиксирован на уровне 5,34 процента от утвержденной квоты. Ввезенное количество морфина за 2017 год для обеспечения рынка республики хватит на два месяца.

Отмечается, что на сегодняшний день остаток морфина на складах фирм-импортеров составляет 14,1 процента. В ведомстве уточнили, что ввезенное количество препарата с учетом остатков, имеющихся на фармацевтических складах, хватит на пять месяцев для обеспечения рынка республики.

В связи с существующей системой контроля за наркотическими и психотропными лекарственными средствами, сегодня на их реализацию через аптечную сеть в КР имеют право только две фармацевтические компании.