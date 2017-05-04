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Общество

После капусты кыргызские таможенники арестовали лук

«Сотрудниками оперативной таможни «Юг» выявлен факт незаконного ввоза репчатого лука», — сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы. Напомним, ранее кыргызскими таможенниками изъята свежая капуста.

Уточняется, что на автодороге Баткен — Ош, в районе села Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района, было проверено грузовое автотранспортное средство с кыргызским госномером под управлением гражданина КР Н.Т.

«При осмотре грузового отсека обнаружен репчатый лук. На момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо товаросопроводительные документы, подтверждающие легальность ввоза товара на таможенную территорию ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Общая стоимость репчатого лука составила 366 тысяч 80 сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51176/
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