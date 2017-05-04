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Общество

Депутаты БГК предложили решить на уровне правительства вопрос платы за газ

Депутаты фракции «Мекеним Кыргызстан» Бишкекского горкенеша на своем заседании приняли решение рассмотреть на уровне Жогорку Кенеша и правительства вопрос разграничения платы за газ между промышленными потребителями и малым бизнесом. Об этом они заявили сегодня на своем заседании по вопросам работы приборов учета газо-, тепло- и водоснабжения.

По словам депутата Павла Десятникова, сегодня мелкий предприниматель вынужден придерживаться тех же правил и процедур, что и крупное промышленное предприятие, при использовании газа.

Как отметил начальник управления промышленной метрологии Центра стандартизации и метрологии Валерий Балыкин, если человек получает патент, его не нужно переводить в категорию юридического лица. «В правительственном документе нет четкой грани между юрлицом и промышленным предприятием, а у нас сегодня есть только промышленные и бытовые потребители», — сказал он.

По итогам рассмотрения вопроса принято решение в течение месяца подготовить материалы по разграничению абонентов, потребляющих природный газ, и инициировать их рассмотрение на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша с участием представителей правительства.

Представители ОАО «Газпром Кыргызстан» выразили готовность к сотрудничеству по данному вопросу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51166/
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