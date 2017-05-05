Афиша на выходные: 6–7 мая

Театр

7 мая. Балет «Материнское поле»

Война отняла у Толгонай самых дорогих и близких ее сердцу людей, отголоском ее стала и смерть любимой невестки. Но стойкая женщина не сломилась, не огрубело ее любящее сердце, ведь рядом с ней росточек новой жизни — сын Алиман.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты, выступления

6, 7 мая. Гастроли «Цирка Никулина»

В программе дрессировщик морских котиков, гимнасты, акробаты, дрессировщики, воздушная гимнастка, невероятно смешной клоун и многое другое.

Кыргызский государственный цирк, 16.00.

6 мая. Концерт солистки оперы Ирины Рыбиной «Мелодии моей души»

Ирина Рыбина (лирическое сопрано) — выпускница Кыргызской государственной консерватории, лауреат международного конкурса «Романсиада-2005» в Шымкенте (Казахстан), дипломант конкурса оперных певцов имени Алибека Днишева в Алматы (Казахстан). В программе мировая оперная классика, романсы и песни военных лет.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

6 мая. Концерт «Между гана прочим»

Выступления участников Stand Up Comedy Bishkek.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.

6 мая. Концерт «Поклонимся великим тем годам»

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится праздничный театрализованный концерт «Поклонимся великим тем годам». В нем примут участие известные бишкекские актеры, певцы и творческие коллективы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

7 мая. Сольный концерт Ильяза Андаша

Лучшие песни о любви кыргызстанцам подарит молодой и талантливый певец Ильяс Андаш. Вас ждет живой звук.

Кыргызская национальная филармония имени Т. Сатылганова, 18.00.

Для детей

6 мая. Встреча в клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее

Кыргызско-японский центр, 13.00.

6 мая. Занятие «Микромир»

Если ваш ребенок хочет создать собственный мир, то обязательно приводите его на занятие. Дети сделают свой террариум. Запись по телефону 0550773988.

Ботанический сад имени Гареева, 13.00.

6 мая. Детский мастер-класс «Пейзажная монотипия»

Опытный преподаватель Детской академии художеств проведет мастер-класс по нетрадиционной технике рисования, которая поможет развить фантазию у ваших детей, снять зажимы, стеснительность и, наоборот, сконцентрировать внимание на особых деталях. Запишитесь заранее по телефону 0550151040.

Студия живописи и творчества Art_terapy.kg, 12.00.

6, 7 мая. Экскурсия для детей в закулисье театра

Приглашаем детей в мир театральных тайн и секретов, за сцену, куда не ступает нога простого зрителя, туда, где даже взрослый почувствует себя любопытным ребенком, которому дали ключ от потайной комнаты с надписью «Посторонним вход воспрещен».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 10.00.

7 мая. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники: лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все жители теремка.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

Выставки, ярмарки, фестивали

5–8 мая. Выставка-ярмарка комнатных цветов и растений «Цветочный калейдоскоп»

Будут развернутые и интересные мастер-классы по уходу за растениями, праздничная лотерея, подарки, а главное — выращенные с любовью, ухоженные, пестрящие всей палитрой красок комнатные цветы и растения из лучших коллекций цветоводов Бишкека.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00–18.00.

4–15 мая. Выставка рисунков «Европейский союз глазами детей»

Выставка станет завершением конкурса детских рисунков. Всего со всей страны прислано более 300 работ, из которых около 170 будут представлены на выставке. Участвовать в конкурсе могли ученики всех школ Кыргызстана с 7 до 16 лет.

Выставочный зал Союза художников КР в Дубовом парке.

6, 7 мая. Выставка стендовых моделей

На выставке представлены копии реальных самолетов, танков, кораблей в строго определенных масштабах от членов Бишкекского клуба стендового моделизма.

Государственная патентно-техническая библиотека (проспект Эркиндик, 58а), 10.00–17.00.

6, 7 мая. Ярмарка необычных вещей

Вас ждут интересные товары, идеи для подарков, яркие танцевальные номера от балетной школы и шоу барабанщиков, аквагрим для деток и многое другое.

ТРЦ «Бишкек-парк», 10.00–20.00.

6 мая. Фестиваль-пикник «Дары природы»

Предусмотрены продажа местной продукции (включая еду и напитки) по приемлемым ценам, пикник, развлекательная программа с участием эстрадных звезд, а также мастер-классы, конкурсы и розыгрыш призов.

Эко-резорт «Кара-Булак» (село Арашан), 11.00–17.00.

Мастер-классы, семинары

6 мая. Мастер-класс кундалини-йоги «Бесстрашие»

Упражнения помогут развить способность доводить дела и проекты до конца, обрести бесстрашие и способность действовать целостно и концентрированно, несмотря на обстоятельства, создавать возвышающие привычки, нормализовать работу печени, желчного пузыря, селезенки, кишечника, поджелудочной железы и надпочечников. А также вас ждет волшебная медитация для исполнения желаний.

Американский университет в Центральной Азии, 8.00.

6 мая. Мастер-класс Vogue

Vogue — стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Отличительные особенности: быстрая техника движения руками, вычурная манерная походка, падения, вращения, обильное количество поз, эмоциональная игра. Проведет мастер-класс Ксения Юн (Алматы).

Beauty dance studio, 13.00 и 15.00.

Кино

7 мая. Показ фильма «Ребенок Розмари» (1968)

Молодая бездетная пара Розмари и Гай Вудхауз переезжают в нью-йоркский «Бремфорд». Очень скоро они знакомятся с эксцентричными соседями, Минни и Романом Кастевет, которые то и дело навязываются им в друзья. Череда странных событий наталкивает Розмари на догадку, что их соседи — участники сатанинского культа.

Ololohaus, 19.00.