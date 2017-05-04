Суд по теракту в Посольстве Китая отложен до 17 мая.

Адвокаты подсудимых после того, как был допрошен работник фирмы «Адал Тур» Мубарак Турганбаев, выразили недовольство тем, что прекратили уголовное дело в отношении остальных сотрудников компании.

По словам Турганбаева, он не причастен к теракту и сразу, как узнал о том, что его объявили в розыск, связался с компетентными органами КР и Посольством в Турции.

«Я сообщил о своей невиновности в соцсетях. Затем вылетел в Бишкек, где меня задержали и предъявили обвинение в финансировании терроризма. Меня водворили в СИЗО ГКНБ, где я сидел два месяца и давал показания. Вместе со мною сидели еще двое работников нашей фирмы — Бахредин Юлдашев и Мамажанов. В итоге в отношении нас прекратили уголовное преследование, и мы проходим по делу свидетелями», — сказал он.

Судья Акылбек Субанкулов пояснил, что решение о прекращении дела в отношении указанных свидетелей вынесено, но никто его не обжаловал в установленные законом сроки. Поэтому защитники не могут поднимать этот вопрос.

В итоге процесс был отложен на 17 мая.