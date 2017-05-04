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Общество

Кыргызстан оплатил все взносы в бюджеты ООН

Кыргызстан вошел в список 39 стран, оплативших взносы в бюджеты ООН в полном размере и не имеющих задолженности за предыдущие годы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее информации, накануне во время заседание Пятого комитета Генеральной Ассамблеи ООН среди стран, оплативших взносы, был озвучен и Кыргызстан.

Как сообщает МИД, в прошлом году Кыргызстан погасил все свои задолженности в бюджеты ООН за предыдущие годы и впервые был включен в подобный список.

Наряду с Кыргызстаном в список вошли Австралия, Канада, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция и Швейцария.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51144/
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