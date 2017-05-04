В Бишкеке открылась уникальная фотовыставка, посвященная Великой Победе

В главном корпусе Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Н. Ельцина открылась фотовыставка «Они прикрыли жизнь собою…», посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Основу экспозиции составляют копии ранее не выставлявшихся для показа плакатов и фотогазет, вышедших в свет в военную пору и раскрывающих боевую деятельность советских пограничников на фронтах. Отдельный блок плакатов повествует о подвигах пограничников советской Киргизии в годы сражения с фашизмом. Всего около 40 плакатов.

«Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего», — сказал кто-то из великих. Эту мысль в выступлении хотели донести до студентов, пришедших на церемонию, и ректор КРСУ Владимир Нифадьев, и председатель Совета ветеранов Пограничной службы КР Сталбек Асакеев.

Важно, чтобы молодое поколение всегда помнило, что в Великой Отечественной войне победили народы Советского Союза. Мы все вместе! Владимир Нифадьев

После Дня Победы выставка будет передана ветеранской организации Государственной пограничной службы КР.