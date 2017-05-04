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Общество

В Кыргызстане экстремист приговорен к трем годам лишения свободы

27 апреля 2017 года коллегия судей Иссык-Кульского облсуда признала виновным члена РЭО «Хизб ут-Тахрир» М.М., 1974 года рождения, по статье 299–2 УК КР (приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов) и приговорила его к лишению свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.

Напомним, 28 сентября 2016 года сотрудники ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе Караколе пресекли противоправную деятельность подпольной ячейки религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», пропагандировавшей среди населения областного центра идеи построения халифата и свержения конституционного строя.

В ходе задержания у М.М. обнаружены и изъяты в значительном количестве DVD-диски, религиозные книги запрещенной организации, листовки и журналы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51137/
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