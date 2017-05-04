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Общество

Ветераны Вооруженных сил требуют не распродавать объекты оборонного значения

Ветераны Вооруженных сил Кыргызстана требуют не распродавать объекты оборонного значения. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель инициативной группы ветеранов ВС КР Анвар Сартаев.

По его словам, решение Фонда госимущества о передаче гостиницы «Семетей» ГП «Мулк» незаконно, потому что любые действия с обьектом оборонного значения должны производиться решением правительства.

«В этом здании находятся военная поликлиника и Республиканский совет ветеранов войны, ВС. Также в гостинице остановливаются все военнослужащие и члены их семей», — сказал Анвар Сартаев.

Ветераны ВС КР напоминают, что не первый раз объекты обороны переходят в частные руки. «Еще в 90-е годы Центральный дом офицеров отдали под университет. Потом был случай, когда часть территории Национальной гвардии передали частным застройщикам», — напомнил он.

Если ФУГИ не отменит решение, члены инициативной группы намерены обратиться в суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51129/
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