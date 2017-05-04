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Общество

У здания Бишкекского городского суда собираются сторонники Омурбека Текебаева

У здания Бишкекского городского суда собираются сторонники лидера партии «Ата Мекен», депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева.

Сейчас пока их около 30–40 человек. В их числе адвокаты политика, общественные деятели Асия Сасыкбаева и Турсунбек Акун. В руках у митингующих флаги «Ата Мекена» и плакаты с надписью «Свободу Текебаеву».

Организаторы акции установили колонку, из которой звучат запись выступления Омурбека Текебаева на одном из заседаний парламента и песня «Ата Мекен».

За порядком наблюдают сотрудники милиции, которые прибыли на двух машинах.

Также у здания находится адвокат еще одного арестованного — бывшего депутата Садыра Жапарова Шарабидин Токтосунов.

Как он сообщил журналисту ИА «24.kg», он находится там по поводу того, что сегодня в суд должны привезти его подзащитного.

«24 апреля продлили срок содержания Садыру Жапарову. Я нахожусь здесь, так как написал обращение в кассационный суд, и сегодня должны его рассмотреть», — рассказал адвокат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51125/
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