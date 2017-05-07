День радио. Зачем диджею Яськову конь Андрюха

Каждый день я начинаю с радио «Рекорд». Это что-то большее, чем привычка. Это мое настроение, а поднимает мне его диджей Александр Яськов.

Раньше утреннее шоу вели Александр, Яна и Юрий. По стечению обстоятельств остался один Саша, которому приходится кокетничать с микрофоном, рассказывать самому себе веселые новости и заряжать позитивом слушателей.

На волне Яськова

Накануне Дня радио, который отмечается 7 мая, Александр согласился показать ИА «24.kg», что творится в студии во время эфира. К тому же за происходящим можно наблюдать и онлайн, но во время поездок за рулем (когда большинство и слушают радио) делать это небезопасно.

Утреннее шоу начинается в 8.00. В это время я еще еду к нему на встречу, но уже получаю от ведущего первые пожелания доброго утра. Все диджеи «Рекорда» выходят в эфир стоя. Это помогает держать осанку, правильно дышать, да и можно потанцевать. На новый формат радиостанция перешла три года назад.

«Работать одному сложно, но еще сложнее найти второго ведущего. На радио невозможно попасть по знакомству. Даже если ты хороший человек, но не можешь говорить, ты не сможешь работать. Если нет контакта между людьми, в эфире это слышно. Если ты не можешь общаться с человеком, лучше с ним и не работать. Какими бы мы ни были актерами, на радио нужно быть в тонусе. Никого не интересует, что у тебя ноготь сломался или морская свинка сдохла», — смеется Александр.

У него не было цели стать радиоведущим. Он окончил факультет информационных систем в экономике и до некоторого времени совсем не был связан с радио.

Если честно, радио не слушаю. Только когда начальство требует мониторить. Друзья смеются надо мной и предлагают переименовать шоу «Рекорд-Мегаутро» в «Палату № 6», зная, что я разговариваю сам с собой. Александр Яськов

Песни на «Рекорде» сводятся одна в другую, образовывая микс. Существует дневной, ночной плейлисты и рубрики «Не формат» и «Дискотека 90-х». На 15-й и 45-й минуте звучат определенные треки. К примеру, из «Дискотеки 90-х» предпочтение отдается российской группе «Тату», но почему, этого секрета Яськов не раскрыл.

Игры, гороскопы, разбивки ведущий готовит сам. Агентство антимонопольного регулирования строго следит, что выходит в эфире, за хронометражем рекламного блока. К примеру, нельзя употреблять наивысшую степень сравнения в рекламе какого-то товара. Определенные требования к рекламе стриптиз-баров, вплоть до интонации, с которой произносится текст. Конечно, придыхания и «интимные» словечки не допускаются.

На «Рекорде» принято говорить на «ты». Мы позиционируем себя как друзья, а с друзьями на «вы» не разговаривают. Александр Яськов

Строитель, ювелир и балагур

Александр Яськов на радио с 2007 года. «Мне повезло, я сразу сел в шоу. После университета проработал 5 лет на стройке. О какой правильности речи можно говорить?! Но зато теперь Яськов всех поправляет», — признался он.

Частенько его встречают поклонницы, приглашают в кафе, кино, просят автограф. Он к славе не привык и не считает себя знаменитостью. «В таких ситуациях не знаю, как себя вести. Я работаю, как и все остальные. Иногда таксисты узнают по голосу и не хотят брать денег. Но я не пользуюсь этим, хотя, наверное, зря», — шутит ведущий.

Еще Яськов как кавээнщик любит розыгрыши, пари и дурачество. В преддверии Евровидения он с другом Антоном Касьяновым спорит, кто победит. Проигравший должен выполнить желание.

Как-то Касьянов месяц ходил в футболке с портретом Яськова и сделал татуировку на разных частях тела в виде букв YASKOV. Когда проиграл Яськов, на его теле также появилась тату. Он брился наголо. Работая на телевидении, после очередного спора ему пришлось выйти в эфир в женском наряде.

В этом году радиоведущий ставит на Францию. Он уверен, что проиграет, так как хочет поспорить на то, что на полгода откажется от алкоголя.

Недавно Яськов участвовал в шуточной рекламе шестовой акробатики. Видео говорит само за себя. С этим человеком точно не соскучишься!

Его рабочий день длится два часа. В свободное время он занимается бегом, тренируется. А после подрабатывает ювелиром.

Хулиганская станция

Яськов с легкостью ведет утреннее шоу, способен развеселить кого угодно, но он не умеет читать официальные новости.

«Линейный эфир подразумевает под собой более официальную подачу. Для меня это мука. Я заранее готовил речи, но в эфире слышно, что я читаю по бумажке. Я не умею рассказывать серьезные новости. У меня руки потеют. Один раз вроде все шло нормально. Вот уже прогноз погоды. Думаю, наконец-то получилось хоть раз в жизни. И я прочитал: «В Бишкеке сегодня плюс тлидцать тли — тлидцать пять». Почему я так сказал, не пойму. Ведущий утреннего шоу не может рассказывать серьезные новости», — отметил Александр.

В студии у Яськова есть маска лошади, которую он называет Андрюхой. Он не прочь подурачиться и надевает ее время от времени, или ведет задушевные беседы.

Быть радиоведущим нелегко. Не выключил микрофон, и студийный хохот попал в эфир. Такие случаи у Яськова тоже были. Он сам удивляется, как ему удалось избежать серьезных провалов и казусов. Быть может, потому, что находится на своей веселой волне и незначительные оговорки ему прощаются за заразительный смех.