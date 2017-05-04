В Бишкеке 55 тысяч потребителей газа не имеют счетчиков

В Бишкеке 55 тысяч потребителей природного газа не имеют счетчиков. Об этом на заседании фракции «Мекеним Кыргызстан» столичного горкенеша сообщил начальник службы по работе с населением «Бишкекгаза» ОАО «Газпром Кыргызстан» Арстанбек Ажибеков.

По его словам, в столице насчитывается 175 тысяч абонентов сети газоснабжения, у 120 тысяч из них счетчики установлены.

Как отметил представитель компании, стоимость счетчика составляет 2,6 тысячи сомов.

«Есть программа установки приборов учета, реализиуем ее по мере возможности», — сказал Арстанбек Ажибеков.

По его словам, в новых домах газовые счетчики уже стоят, установка приборов учета идет в домах, построенных в советское время.

На вопрос депутатов, имеют ли льготную очередь пенсионеры и малоимущие, представители газовой компании ответили, что эти категории граждан стоят в общей очереди на установку.