Первый кыргызский мультсериал отметил свой юбилей

Первый кыргызский мультипликационный сериал для детей младшего возраста «Керемет коч» отметил свой 10-летний юбилей.
Инициатор и продюсер мульфтильма ЮНИСЕФ и создатели картины отметили торжество в одном из кинотеатров Бишкека.
На встречу были приглашены создатели мультфильма, художники-аниматоры, актеры, озвучившие картину.
«Мы плануируем снять еще 10 новых серий «Керемет коч», — сказала глава офиса ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо.
Как отметили создатели детского мультсериала, с 2007 года снято 500 серий.
«Керемет коч» стал не только первым отечественным мультсериалом, но и послужил основой становления кыргызского аниматографа», — сказала аниматор, сценарист, монтажер картины Светлана Чернова.
Как рассказали организаторы мероприятия, работа над мультфильмом стала своеобразной школой для актеров, озвучивающих героев.
«Когда я начинала озвучивать, мне было 9 лет, сейчас мне 19, и все 10 лет я работала в этой картине», — рассказала студентка одного из столичных вузов, озвучившая главную героиню картины Акылай, — Адеми Кулмамбетова.
В честь юбилея в кинотеатре «Бетамакс» в Бишкеке до конца 2017 года каждую субботу в 11.30 будет организован бесплатный показ мультфильма.