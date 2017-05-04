Первый кыргызский мультсериал отметил свой юбилей

Первый кыргызский мультипликационный сериал для детей младшего возраста «Керемет коч» отметил свой 10-летний юбилей.

Инициатор и продюсер мульфтильма ЮНИСЕФ и создатели картины отметили торжество в одном из кинотеатров Бишкека.

Фото ИА «24.kg». Главные герои мультфильма «Керемет коч» Акылай и Актан

На встречу были приглашены создатели мультфильма, художники-аниматоры, актеры, озвучившие картину.

«Мы плануируем снять еще 10 новых серий «Керемет коч», — сказала глава офиса ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо.

Как отметили создатели детского мультсериала, с 2007 года снято 500 серий.

«Керемет коч» стал не только первым отечественным мультсериалом, но и послужил основой становления кыргызского аниматографа», — сказала аниматор, сценарист, монтажер картины Светлана Чернова.

Фото ИА «24.kg». Сценарист, монтажер, аниматор мультфильма «Керемет коч» Светлана Чернова

Как рассказали организаторы мероприятия, работа над мультфильмом стала своеобразной школой для актеров, озвучивающих героев.

«Когда я начинала озвучивать, мне было 9 лет, сейчас мне 19, и все 10 лет я работала в этой картине», — рассказала студентка одного из столичных вузов, озвучившая главную героиню картины Акылай, — Адеми Кулмамбетова.

Фото ИА «24.kg». Актриса, озвучившая одну из главных героинь картины Акылай, - Адеми Кулмамбетова

В честь юбилея в кинотеатре «Бетамакс» в Бишкеке до конца 2017 года каждую субботу в 11.30 будет организован бесплатный показ мультфильма.