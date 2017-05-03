Кыргызский фильм «Олжо» покажут на кинофестивале в Шотландии

Кыргызский фильм «Олжо» покажут на международном фестивале в Шотландии, который пройдет 7—8 июня. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

XpoNorth Creative Industries Festival — ведущий шотландский фестиваль творческой индустрии. Мероприятие охватывает широкий круг творческих сообществ, включая кино- и телеиндустрию, дизайн и издательство, и является ведущим шотландским форумом в данной сфере.

«Олжо» («Добыча») режиссера Болсунбека Таалайбек уулу получил приз зрительских симпатий фестиваля «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов».