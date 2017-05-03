20:09
+22
USD 67.75
EUR 73.96
RUB 1.19
Общество

Погода в Кыргызстане на 4 мая: днем возможны дожди

В Кыргызстане ночью без осадков, днем в отдельных районах дожди, грозы, в горных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 2–9 метров в секунду.

В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью +10, днем +26 градусов.

День увеличится до 14 часов 12 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +7, днем до +26 градусов.

В Нарынской области до +1 градуса ночью и +22 днем.

В Иссык-Кульской области без осадков, ночью ожидается +1, днем до +20.

В Таласской области ночью +6, днем +27 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51095/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Погода в Кыргызстане на 3 мая: дождя не будет
Начат сбор помощи пострадавшим от оползня в Узгенском районе
На месте оползня в селе Аюу местные жители предлагают сделать захоронение
Сооронбай Жээнбеков проверит в Джалал-Абадской области работу по профилактике ЧС
В Узгенском районе для отселенных из опасных зон установили 118 палаток
Погода в Кыргызстане на 2 мая: без осадков
Погода в Кыргызстане на 1 мая: местами дожди
Погода в Кыргызстане на 30 апреля: дожди с грозами
Погода в Кыргызстане на 29 апреля: временами дожди
Погода в Кыргызстане на 28 апреля: опять дожди
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Чолпон Джакупова не&nbsp;изменит своего мнения о&nbsp;президенте Чолпон Джакупова не изменит своего мнения о президенте
ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в&nbsp;ДТП школьников ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников
Бизнес
&laquo;Город 312&raquo;: Мобильный оператор О! любит инновации и&nbsp;всегда пробует что-то новое «Город 312»: Мобильный оператор О! любит инновации и всегда пробует что-то новое
MegaCom поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Великой Победы! MegaCom поздравил ветеранов с Днем Великой Победы!
Приложение O!TV&nbsp;теперь доступно на&nbsp;телевизорах с&nbsp;функцией Smart TV Приложение O!TV теперь доступно на телевизорах с функцией Smart TV
Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus