Погода в Кыргызстане на 4 мая: днем возможны дожди

В Кыргызстане ночью без осадков, днем в отдельных районах дожди, грозы, в горных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 2–9 метров в секунду.

В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью +10, днем +26 градусов.

День увеличится до 14 часов 12 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +7, днем до +26 градусов.

В Нарынской области до +1 градуса ночью и +22 днем.

В Иссык-Кульской области без осадков, ночью ожидается +1, днем до +20.

В Таласской области ночью +6, днем +27 градусов.