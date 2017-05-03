20:09
+22
USD 67.75
EUR 73.96
RUB 1.19
Общество

В Оше прошел пеший марш против терроризма и экстремизма

В микрорайонах »Амир-Тимур», »Туран» и »Достук» в Оше сегодня прошел пеший марш против терроризма и экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

Отмечается, что около десяти тысяч жителей Оша прошли с транспарантами по улицам города. В пешем марше приняли участие градоначальник Айтмамат Кадырбаев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, сотрудники мэрии, казыята, высших и средних специальных учебных заведений, горожане и молодые активисты.

В ходе акции ошане призывали всех к миру и созиданию, общему процветанию и развитию страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51090/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
В некоторых районах города Ош 4 мая не будет газа
В Бишкеке пройдет акция «Зажжем свечу памяти» в честь 72-летия Победы
В Узбекистане отменили шествие «Бессмертного полка»
В Кыргызстане учат жить по Конституции
На три дня город Ош останется без воды
В городе Ош появится третий мост стоимостью 21,2 миллиона сомов
В городе Ош запустили мобильное приложение для приема онлайн-обращений
Байкеры готовятся к открытию мотосезона в Бишкеке
В ДУМК отказались комментировать призыв имама не выходить замуж за иностранца
В день прощания с Евтушенко в соцсетях начнется акция «Читаем Евтушенко»
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Чолпон Джакупова не&nbsp;изменит своего мнения о&nbsp;президенте Чолпон Джакупова не изменит своего мнения о президенте
ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в&nbsp;ДТП школьников ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников
Бизнес
&laquo;Город 312&raquo;: Мобильный оператор О! любит инновации и&nbsp;всегда пробует что-то новое «Город 312»: Мобильный оператор О! любит инновации и всегда пробует что-то новое
MegaCom поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Великой Победы! MegaCom поздравил ветеранов с Днем Великой Победы!
Приложение O!TV&nbsp;теперь доступно на&nbsp;телевизорах с&nbsp;функцией Smart TV Приложение O!TV теперь доступно на телевизорах с функцией Smart TV
Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus