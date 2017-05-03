В Оше прошел пеший марш против терроризма и экстремизма

В микрорайонах »Амир-Тимур», »Туран» и »Достук» в Оше сегодня прошел пеший марш против терроризма и экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

Отмечается, что около десяти тысяч жителей Оша прошли с транспарантами по улицам города. В пешем марше приняли участие градоначальник Айтмамат Кадырбаев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, сотрудники мэрии, казыята, высших и средних специальных учебных заведений, горожане и молодые активисты.

В ходе акции ошане призывали всех к миру и созиданию, общему процветанию и развитию страны.