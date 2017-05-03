В Кыргызстане сорвали поставки инъекционного морфина. Об этом сообщил общественный фонд «Эргене».

По его данным, в Кыргызстане практически отсутствует комплексная система оказания паллиативной помощи и продолжается массовое нарушение прав онкобольных.

В организации подчеркнули, что доступность паллиативной помощи считается одним из основных прав человека. «В случаях, когда пациенты испытывают сильные боли, неспособность обеспечить оказание паллиативной помощи может рассматриваться как жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение», — отметили в фонде.

По Конвенции о правах человека неоказание должного обезболивания человеку, страдающему от хронической боли, приравнивается к пыткам. ОФ «Эргене»

«Паллиативная медицинская помощь — это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей путем облегчения страданий за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, оказания психосоциальной и духовной поддержки», — заявили в ОФ «Эргене».

В организации добавили, что при оказании паллиативной помощи хроническая онкологическая боль может быть эффективно купирована у 90 процентов пациентов, а в 10 процентах — снижена ее интенсивность. Самым эффективным препаратом для лечения хронической боли остается морфин, который ВОЗ признал «золотым стандартом». Однако в Кыргызстане до сих пор встречаются многочисленные препоны при его доставке и внедрении.