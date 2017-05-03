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Общество

В честь Дня Победы в Бишкеке пройдут праздничные мероприятия

В честь Дня Победы в Бишкеке пройдет ряд праздничных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

5 мая в 16.00 с площади Победы стартует автопробег в честь Дня Победы.

9 мая состоится шествие «Бессмертного полка» с участием ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы. Процессия пройдет по улице Байтик баатыра — от Южной магистрали до площади Победы, где завершится митингом-реквиемом, сообщили в пресс-службе.

В 10.00 на площади Победы пройдет митинг-реквием с возложением цветов к Вечному огню. В 10.45 состоится раздача солдатской каши на 2 тысячи человек и концертная программа на площадке со стороны улицы Шопокова.

С 10.00 до 16.00 горожане и автолюбители организуют посвященный празднику автопробег. Около 50 автомобилей будут двигаться по маршруту: ВДНХ — проспекты Айтматова и Жибек Жолу — улица Алма-Атинская — Южная магистраль — улица Абдрахманова — Бишкекский дом-интернат для престарелых на улице Абая. Там для постояльцев учреждения организуют праздничный обед.

В 21.00 бишкекчане и гости столицы смогут наблюдать фейерверк на Старой площади и перед зданием Исторического музея.

Праздничные мероприятия будут организованы и в районах Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51077/
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