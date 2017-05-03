В Караколе в этом году построят четырехполосную дорогу

В городе Караколе Иссык-Кульской области Кыргызстана в этом году построят четыре километра четырехполосной автотрассы. Об этом ИА «24.kg» сообщил мэр Данияр Арпачиев.

«На сегодня самые проблемные дороги — это центральные. С прошлого года мы поднимаем вопрос о ремонте улиц Токтогула, Абдрахманова и Кыдыр-Аке. На них надо отремонтировать около 10 километров , проектная стоимость — около 370 миллионов сомов. У нас нет таких денег. Бюджет Каракола составляет около 200 миллионов сомов, большая часть которых уходит на социальные вопросы», — пояснил градоначальник.

По его словам каракольские власти и жители обращались к президенту, правительству и Жогорку Кенешу с просьбой выделить деньги на ремонт главных улиц Каракола.

В Караколе 195 километров дорог, из них 120 километров асфальтированные, остальные грунтовые. Данияр Арпачиев

В итоге, сообщил мэр, 29 апреля Министерство транспорта и дорог объявило тендер на 59 миллионов сомов. «Деньги пойдут на ремонт отрезка улицы Токтогула до Парковой, в 1,6 километра . Строительство четырехполосной дороги начнется в июне. Хочу добавить, что от улицы Парковой до Московской в этом году не будет ремонта в связи с тем, что в 2018 году Водоканал начнет прокладывать здесь канализацию», — рассказал Данияр Арпачиев.