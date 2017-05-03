17:59
+22
USD 67.75
EUR 73.96
RUB 1.19
Общество

В Караколе в этом году построят четырехполосную дорогу

В городе Караколе Иссык-Кульской области Кыргызстана в этом году построят четыре километра четырехполосной автотрассы. Об этом ИА «24.kg» сообщил мэр Данияр Арпачиев.

«На сегодня самые проблемные дороги — это центральные. С прошлого года мы поднимаем вопрос о ремонте улиц Токтогула, Абдрахманова и Кыдыр-Аке. На них надо отремонтировать около 10 километров, проектная стоимость — около 370 миллионов сомов. У нас нет таких денег. Бюджет Каракола составляет около 200 миллионов сомов, большая часть которых уходит на социальные вопросы», — пояснил градоначальник.

По его словам каракольские власти и жители обращались к президенту, правительству и Жогорку Кенешу с просьбой выделить деньги на ремонт главных улиц Каракола.

В Караколе 195 километров дорог, из них 120 километров асфальтированные, остальные грунтовые.

Данияр Арпачиев

В итоге, сообщил мэр, 29 апреля Министерство транспорта и дорог объявило тендер на 59 миллионов сомов. «Деньги пойдут на ремонт отрезка улицы Токтогула до Парковой, в 1,6 километра. Строительство четырехполосной дороги начнется в июне. Хочу добавить, что от улицы Парковой до Московской в этом году не будет ремонта в связи с тем, что в 2018 году Водоканал начнет прокладывать здесь канализацию», — рассказал Данияр Арпачиев.

«Кроме того, выделяется 40 миллионов сомов из Фонда развития Иссык-Кульской области. На них начнем строить дорогу от кольца до северного выезда из Каракола. Всего 1,3 километра. Далее из местного бюджета выделили 7 миллионов сомов для ремонта внутренних дорог — улиц Фрунзенской, Дербишева, Жапарова и Маркса. Будут ремонтировать улицы в микрорайонах «Восход» и «Кашка-Суу». В целом в этом году нашли на реконструкцию дорог в Караколе 140 миллионов», — рассказал мэр областного центра.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51066/
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке 13—15 апреля будет ограничено движение
На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт 10—17 апреля ограничат движение
За плохой ямочный ремонт в Кыргызстане уволили несколько дорожников
На ямочный ремонт дорог потратили более 3 миллионов сомов. Какие трассы сделали?
Какие улицы перекроют в Бишкеке 7 апреля из-за праздника
Сохраняется лавиноопасность на дорогах Кыргызстана
Лавиноопасность на горных дорогах Кыргызстана сохраняется
Бишкекасфальтсервис отремонтировал 17 улиц сверх плана в 2016 году
Лавиноопасность в Кыргызстане сохраняется
Угроза снежных лавин на дорогах по-прежнему сохраняется
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Чолпон Джакупова не&nbsp;изменит своего мнения о&nbsp;президенте Чолпон Джакупова не изменит своего мнения о президенте
ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в&nbsp;ДТП школьников ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников
Бизнес
MegaCom поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Великой Победы! MegaCom поздравил ветеранов с Днем Великой Победы!
Приложение O!TV&nbsp;теперь доступно на&nbsp;телевизорах с&nbsp;функцией Smart TV Приложение O!TV теперь доступно на телевизорах с функцией Smart TV
Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus
Обращение Национального центра онкологии к&nbsp;руководству страны и&nbsp;общественности Обращение Национального центра онкологии к руководству страны и общественности