В Караколе в этом году построят четырехполосную дорогу

В городе Караколе Иссык-Кульской области Кыргызстана в этом году построят четыре километра четырехполосной автотрассы. Об этом ИА «24.kg» сообщил мэр Данияр Арпачиев.
«На сегодня самые проблемные дороги — это центральные. С прошлого года мы поднимаем вопрос о ремонте улиц Токтогула, Абдрахманова и Кыдыр-Аке. На них надо отремонтировать около
По его словам каракольские власти и жители обращались к президенту, правительству и Жогорку Кенешу с просьбой выделить деньги на ремонт главных улиц Каракола.
В Караколе 195 километров дорог, из них 120 километров асфальтированные, остальные грунтовые.Данияр Арпачиев
В итоге, сообщил мэр, 29 апреля Министерство транспорта и дорог объявило тендер на 59 миллионов сомов. «Деньги пойдут на ремонт отрезка улицы Токтогула до Парковой, в
«Кроме того, выделяется 40 миллионов сомов из Фонда развития Иссык-Кульской области. На них начнем строить дорогу от кольца до северного выезда из Каракола. Всего