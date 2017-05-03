ГРС Кыргызстана признает, что не справляется с выдачей паспортов нового образца.

В связи с большим количеством желающих получить новые удостоверения личности график работы столичных ЦОНов временно продлен до 19.00.

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В ведомстве уточнили, что со 2 мая во всех центрах обслуживания населения и отделениях паспортно-визовых регистрационных работ принимаются новые электронные анкеты для замены действующих ID-карт на новые электронные биометрические идентификационные карты образца 2017 года.

Отметим, что в первый же день приема новых анкет количество желающих граждан заменить старый на новый паспорт было больше обычного по всей стране. Рекордное количество граждан приняли ЦОНы Бишкека — 1 тысяча 498.

В целом по всей республике со 2 мая было принято 4 тысячи 556 анкет для получения новых идентификационных карт.