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Общество

В ГКНБ Кыргызстана расследуют факт избиения адвокатов

В ГКНБ занялись расследованием факта избиения адвокатов на юге страны. Об этом сообщает правозащитный центр «Кылым шамы».

По их данным, 2 мая в Совете адвокатуры и ГКНБ зарегистрировали заявление по факту избиения двух юристов в суде Оша — Айсалкын Карабаеву и Мухайе Абдураупову.

Инцидент произошел в здании Ошского городского суда. Отметим, юристы представляли интересы Наргизы Раджаповой. Женщина сообщала о пытках со стороны сотрудников милиции.

Раджапова обвиняется в том, что она якобы получила от гражданина Айбека Абдуллаева деньги за уже проданный участок земли, что подпадает под статью «Мошенничество».

По данным адвоката Абдурауповой, Наргизу пытали, требуя признаться в том, что она якобы была любовницей убитого полковника милиции: «ее били баклашкой с водой по животу, надевали пакет на голову до потери сознания, загоняли иголки под ногти, оказывали психологическое давление. В убийстве полковника милиции обвиняются брат и муж Раджаповой», — рассказала Мухае Абдураупова.

Представители «Кылым шамы» отмечают, что состоявшейся 28 апреля судебный процесс по определению меры пресечения в отношении Наргизы Раджаповой, прошел с грубейшими нарушениями.

Потерпевшие и родственники погибшего полковника милиции организовали провокации, оказывали давление на судей и защиту. Не дав слово адвокатам защиты и обвиняемой, судья вынесла решение удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения — два месяца содержания под стражей в Джалал-Абадском СИЗО.

После этого, по сообщению адвоката Карабаевой, агрессивно настроенная толпа потерпевшей стороны напала на адвокатов и избила их. Избиты также и конвоиры, которые вместе с обвиняемой Раджаповой вынуждены были спрятать адвокатов в автозаке.

Пострадавшие адвокаты уже написали заявление в ГКНБ и прокуратуру на следователя, который, как полагают юристы, «сливал» информацию потерпевшей стороне и, возможно, организовал это нападение. Они также обратились за медицинской помощью к врачам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51051/
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