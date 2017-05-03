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Общество

В паспортных столах Кыргызстана ажиотаж из-за новых ID-карт

В паспортных столах Кыргызстана ажиотаж из-за новых ID-карт.

В Интернете появилось видео из Центра обслуживания населения № 1 в Бишкеке. В помещении давка, а очередь начинается на улице.

В ГРС ИА «24.kg» подтвердили, что среди населения много желающих получить новый биометрический паспорт. «Такая ситуация наблюдается во всех регионах Кыргызстана, но Бишкек за несколько дней побил все рекорды», — отметили в ГРС.

С 1 мая осуществляются прием, оформление и изготовление нового образца документов — биометрических ID-карт. Первичное оформление и выдача ID-карты образца 2017 года, включая замену паспортов образца 2004-го и 1994-го, осуществляются до 31 декабря бесплатно. Исключение — срочное изготовление и обращения по причинам утери или порчи новой ID-карты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51050/
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