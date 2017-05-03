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Общество

УВД Баткена: В этом году не зафиксировано ни одного случая срыва цветов Айгуль

В этом году не зафиксировано ни одного случая срыва краснокнижных цветов Айгуль. Об этом ИА «24.kg" сообщила старший инспектор пресс-службы Управления внутренних дел Баткенской области Дамира Юсупова.

По ее информации, сейчас УВД области ведет работу по опубликованному в социальных сетях фото с букетом цветов Айгуль. «По предварительным данным, это старое фото, сделанное еще в 2013 году», — сказала она.

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Дамира Юсупова отметила: пока неизвестно, будет ли девушка с фотографии привлечена к ответственности.

Напомним, пользователи социальных сетей возмутились фотографией девушки с огромным букетом редких цветов и потребовали наказать ее.

Цветок занесен в Красную книгу. В Кыргызстане он встречается только в горах Баткенской области, сезон цветения — апрель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51049/
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