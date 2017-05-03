Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, популярных у российских туристов для путешествий в майские праздничные дни. Такие данные приводит аналитическое агентство «ТурСтат».

Как сообщается, рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев составляют первую десятку городов СНГ, популярных у российских туристов в 2017 году.

По данным ТурСтат, во время туров по Кыргызстану в Бишкеке российские туристы останавливаются в среднем на 1,5 дня и платят за проживание в отеле менее $35 в сутки.