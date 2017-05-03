Обновилась виртуальная выставка об оборонной промышленности Кыргызстана

В преддверии празднования Дня Победы Центральный государственный архив обновил виртуальную выставку «Оборонная промышленность Кыргызстана 1941—1945 гг.». Об этом сообщили в Архивном агентстве при Государственной регистрационной службе.

По их данным, выставка подготовлена в 2016 году, в 2017-м архивисты дополнили ее новыми фотографиями. Документы рассказывают о строительстве оборонных заводов в военные годы, ходе монтажа и готовности цехов к выпуску спецпродукции, выпуске оборонной продукции.

Ознакомиться с виртуальной выставкой можно здесь.