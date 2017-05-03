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Общество

В Бишкеке пройдет акция «Зажжем свечу памяти» в честь 72-летия Победы

В Бишкеке завтра пройдет акция «Зажжем свечу памяти» в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Совета ветеранов Государственной пограничной службы Сталбек Асакеев.

Мероприятие организовано при поддержке администрации Октябрьского района по инициативе Совета ветеранов пограничной службы. Митинг реквием начнется в 16.00. Участники намерены пройти маршем от улицы Ахунбаева по улице Байтика баатыра до парка Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова со свечами в руках.

По информации организаторов, основная часть акции пройдет в парке Победы. В ней примут участие школьники, ветерены силовых структур, представители посольств стран СНГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51024/
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