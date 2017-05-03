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Общество

Космический зонд Cassini записал звучание Сатурна

Космический зонд Cassini при помощи научного инструмента Radio and Plasma Wave Science записал звуки Сатурна. Об этом сообщает РОСБАЛТ.

Уточняется, что звуки представляют собой плазменные волны, которые создают заряженные частицы внутреннего кольца D планеты. Как сообщает американское космическое агентство NASA, пространство между внутренним кольцом Сатурна и планетой практически не содержит частиц пыли.

Отметим, Cassini впервые пролетел между Сатурном и ближайшим кольцом 26 апреля 2017 года, и данные, которые собрал космический аппарат, поступили на Землю. Запас топлива, необходимого для маневров, у зонда почти закончился, и скоро Cassini может стать неуправляемым. Поэтому аппарат завершит свою жизнь управляемым падением в плотные слои атмосферы Сатурна 15 сентября 2017 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51020/
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